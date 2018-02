Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Supremo recusa libertar Raul Schmidt

Procedimento de ‘habeas corpus’ não era o meio adequado para tentar combater a decisão da Relação.

08:33

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou esta quarta-feira o pedido de libertação imediata (‘habeas corpus’) do empresário luso-brasileiro Raul Schmidt, arguido do processo Lava Jato, que visava evitar a sua imediata extradição para o Brasil, decisão tomada anteriormente pelo Tribunal da Relação de Lisboa.



Segundo o STJ, o procedimento de ‘habeas corpus’ não era o meio adequado para tentar combater a decisão da Relação.



Recorde-se que o empresário luso-brasileiro foi detido a 3 de fevereiro no Sardoal, distrito de Santarém, e é suspeito de corrupção, branqueamento de capitais e organização criminosa, relacionado com a petrolífera estatal brasileira Petrobras.