Supressão de barcos prejudica quem trabalha

Passageiros que vivem nos concelhos da Margem Sul e trabalham em Lisboa prejudicados com a falta de carreiras.

Por Sofia Garcia | 08:43

As constantes supressões de carreiras na ligação fluvial entre o Seixal e o Cais do Sodré, em Lisboa, têm deixado descontentes cada vez mais utentes da Transtejo/Soflusa.



Quem diariamente depende das embarcações do Cais Fluvial do Seixal para chegar à capital diz-se prejudicado. "Tenho visto muitas supressões e o maior impacto é no emprego, porque depois tenho de fazer compensações de horário. É complicado", explicou Dominique Reis, utente.



As avarias nos navios são a principal causa para as supressões das carreiras que acontecem sem aviso prévio. "É uma incógnita. Posso chegar aqui e ter um barco ou posso ter de esperar. Ainda há poucos dias, eu e muitas pessoas ficámos 45 minutos à espera porque a embarcação das 08h45 não existiu. Sem aviso. No site não havia informação", contou ao CM Carla Batista, que trabalha no Cais do Sodré.



Ontem, os presidentes da Câmara do Seixal e da União de Freguesias do Seixal, e a Comissão de Utentes dos Transportes, fizeram a viagem até Lisboa como forma de protesto. "Com apenas duas embarcações se acontecer algo com um dos barcos não existe outro para suprir essa falha. É uma situação insustentável", disse o presidente da Câmara do Seixal, Joaquim Santos.



Ontem, a Soflusa suprimiu oito carreiras na hora de ponta da manhã por só dispor de quatro navios operacionais. A empresa admite que poderá continuar a verificar-se alguma diminuição de carreiras durante esta semana.



A Transtejo faz as ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão com Lisboa; a Soflusa faz a ligação Barreiro-Lisboa.