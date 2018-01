Surfista açoriana morre intoxicada com monóxido de carbono

Jovem de 20 anos foi também atleta de alta competição de ginástica aeróbica.

Tânia Oliveira, uma surfista, morreu esta segunda-feira devido a uma intoxicação de monóxido de carbono. A jovem era uma competidora regular e terminou em 20.º lugar na liga MEO Surf 2017.



A jovem, de 20 anos, foi também atleta de alta competição de ginástica aeróbica durante muitos anos e vice-campeã nacional de surf sub-18 em 2015.



A nível regional, nos Açores, Tânia venceu todas as competições e foi campeã invicta em todas as categorias que disputou.



Em 2016, a surfista recebeu um "wildcard" para participar no Azores Airlines Pro, que se realizou na Ribeira Grande, tendo a oportunidade de representar o surf feminino açoriano ao mais alto nível.