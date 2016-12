Surpreende assaltante a roubar casa dos pais

"No sítio por onde ele entrou apenas dá para ver vultos. Mas ainda bem que temos alarme e vigilância, caso contrário ele tinha estado aqui a noite toda à vontade a roubar", referiu ainda o filho dos donos.



A GNR foi ao local, mas o caso é agora investigado pela Polícia Judiciária do Porto. No espaço de cerca de uma semana, este é o segundo assalto armado na freguesia de Avidos.



O assaltante entrou pelas traseiras da habitação. Partiu uma janela da moradia, localizada na rua Bom Jesus de Penso, em Avidos, Vila Nova de Famalicão, o que ativou o alarme. Um dos filhos do dono foi de imediato ao local e acabou por surpreender o ladrão no jardim.O homem foi ameaçado de morte pelo suspeito com uma arma de fogo. O ataque aconteceu na noite de Consoada, quando os donos comemoravam o Natal na casa de uma filha."Recebi o alerta do alarme e avisei o meu irmão, porque ele estava mais perto. Ele foi ao local e foi ameaçado pelo homem, que tinha a cabeça tapada pelo carapuço de um casaco. Não resistiu e foi o melhor que ele fez", disse aooutro filho dos donos, sem se identificar. O interior da habitação foi remexido, mas até ao momento ainda não foram apurados os prejuízos.