Suspeita de burlar idoso fica obrigada a apresentar-se às autoridades policiais

A investigação prossegue no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.



"Nessas circunstâncias, e sem o conhecimento do idoso, a arguida procedeu ao levantamento e fez várias compras no valor indicado, fazendo-o em seu proveito e em grave prejuízo daquele, pois tratava-se de poupanças necessárias ao seu sustento e cuidados de saúde", lê-se na nota da PGDL.A investigação prossegue no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Uma mulher suspeita de burlar um idoso de 93 anos, em mais de 42 500 euros, ficou obrigada a apresentar-se três vezes por semana às autoridades policiais, após interrogatório judicial.Segundo a página na internet da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), a arguida foi na sexta-feira apresentada ao juiz de instrução criminal por suspeita de burla qualificada no valor total de 42 522,45 euros, crime alegadamente cometido quando era "cuidadora de um idoso, atualmente com 93 anos, e da sua total dependência".Esta situação, considera o Ministério Público, gerou "uma relação de confiança com o ofendido enquanto pessoa muito vulnerável", tendo a arguida obtido os códigos PIN associados aos seus cartões de débito e de crédito.