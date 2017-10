Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitas de tuberculose na cadeia do Linhó

Recluso cumpre pena de 6 anos por roubo e furto qualificado.

Por M.C. | 09:53

Um recluso da cadeia do Linhó, Sintra, de 40 anos e que cumpre pena de 6 anos por roubo e furto qualificado, está internado no hospital prisional de Caxias por suspeitas de ser portador de tuberculose contagiosa.



Os guardas prisionais que prestam serviço naquela cadeia só souberam da situação quando o recluso foi levado de urgência para a realização de exames.



Fonte oficial dos Serviços Prisionais não quer, para já, confirmar este diagnóstico, descartando, por isso, a hipótese de novos casos dentro do mesmo estabelecimento prisional.