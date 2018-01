Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de abuso sexual volta a ser detido pela PJ por coagir vítima

Detido, de 40 anos, foi presente às autoridades judiciárias, tendo ficado sujeito à proibição de contactos com a vítima.

Por Lusa | 12:41

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quinta-feira que deteve, pela segunda vez, na Covilhã, um um homem suspeito do crime de abuso sexual de crianças, que depois da primeira detenção começou a exercer coação psicológica sobre a vítima.



Em comunicado enviado à agência Lusa, o Departamento de Investigação Criminal da Guarda esclarece que o homem está fortemente indiciado dos crimes de abuso sexual de crianças, de atos sexuais com adolescentes e de pornografia de menores, ocorridos na Covilhã entre agosto de 2016 e agosto de 2017.



"A atual detenção teve em vista a reapreciação da medida de coação de termo de identidade e residência que anteriormente lhe havia sido imposta, aquando da primeira detenção, uma vez que o mesmo indivíduo, tendo por referência os factos criminosos de que é suspeito, vinha, entretanto, protagonizando episódios consecutivos de coação psicológica sobre aquela mesma vítima, ameaçando-a com a prática de mal importante", aponta o comunicado da PJ.



Segundo a informação, o detido, com 40 anos, e já condenado por ofensas à integridade física, foi presente às autoridades judiciárias, tendo ficado sujeito à proibição de contactos com a vítima.