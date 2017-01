Suspeito de Grândola ligou ao filho durante a fuga

Desde domingo que a mulher está desaparecida e o carro em que se fazia transportar - que lhe foi emprestado pela amiga Jacinta Lage - foi encontrado à entrada da Azinheira dos Barros, a 20 quilómetros de Grândola, local onde a mulher morava atualmente.



Recorde-se que Paulo Roque, de 39 anos, não aceitou que Anabela saísse de casa e ameaçou-a: "Se eu for, vais também".Desde domingo que a mulher está desaparecida e o carro em que se fazia transportar - que lhe foi emprestado pela amiga Jacinta Lage - foi encontrado à entrada da Azinheira dos Barros, a 20 quilómetros de Grândola, local onde a mulher morava atualmente.Paulo já esteve preso por abusos sexuais.Pode ver a entrevista na integra no Jornal das 20h00 na

A ex-mulher de Paulo Roque contou àque o homem ligou ao filho na segunda-feira, por volta das 13h00. Paulo é suspeito de estar envolvido no desaparecimento da sua ex-companheira, Anabela Lopes, de quem não se sabe o rasto desde domingo à noite.Paulo Roque também desapareceu no domingo e, na segunda-feira, ligou ao filho, de 17 anos, a pedir que tratasse da casa e dos porcos. Maria Armanda, que viveu 15 anos com Paulo, obrigou o filho a contar às autoridades o que o pai lhe disse."O meu filho diz que o pai está bem", contou Maria Armanda que assume viver com medo do ex-marido.