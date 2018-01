Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de incêndios detido com isqueiro

Foi visto por militar a lançar líquido e de cócoras, no local onde deflagraram chamas.

Por José Carlos Eusébio | 08:51

O militar da GNR, que em conjunto com uma colega, deteve um homem acusado de atear vários fogos na serra de Monchique, em setembro de 2016, contou esta segunda-feira em tribunal que viu o suspeito a lançar um líquido para o mato e debruçado de cócoras no local onde deflagrou um fogo.



Na altura, ao ser confrontado pelos dois militares, que estavam de folga, Carlos Fernandes, de 49 anos, mostrou-se inicialmente "nervoso", dizendo que "não era pirómano" e que estava a tentar "apagar o fogo". Depois, optou por ficar em silencio, relataram os militares na primeira sessão do julgamento, que se realiza no tribunal de Portimão. O suspeito, que estava com o carro parado junto à estrada para a Fóia, tinha um cigarro aceso e um isqueiro. No veículo foi encontrado um líquido aditivo de combustível, além de garrafas de água.



Nesta primeira sessão, para além dos dois militares, foi ouvida uma moradora na serra de Monchique que contou em tribunal que viu, num outro local, um carro igual ao do suspeito num área onde deflagrou um fogo. Essa mulher e vizinhos conseguiram, no entanto, extinguir as chamas.



O arguido, que está em prisão preventiva, optou por não falar na sessão de segunda-feira.