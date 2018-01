Suspeito de raptar e violar ex-companheira no Algarve em prisão preventiva

Homem de 61 anos raptou vítima em Faro e violou-a em Vila Real de Santo António.

Por Lusa | 14:04

Um homem suspeito dos crimes de violência doméstica, rapto e violação da ex-companheira ficou em prisão preventiva, após ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Faro, no Algarve, a nunciou esta quinta-feira o Ministério Público (MP) Sobre o homem, de 61 anos, "recaem suspeitas de a 20 de janeiro ter entrado em casa da vítima, em Faro, e de a ter obrigado a ir consigo para uma casa em Vila Real de Santo António, onde a manteve presa e a violou", informou a Procuradoria de Faro na sua página na internet.De acordo com o MP, "há também suspeitas de o arguido, durante o período de cerca de um ano que vivera com a vítima, a ter maltratado física e psicologicamente".Em agosto de 2017 a vítima terminou a relação, "o que não foi aceite pelo arguido".O homem, indiciado pelos crimes de violência doméstica, rapto e violação, vai aguardar julgamento em prisão preventiva depois de ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial.O inquérito está em segredo de justiça e é dirigido pelo Ministério Público da 1.ª secção de Faro do Departamento de Investigação e Ação Penal de Faro, com a coadjuvação da diretoria do sul da Polícia Judiciária.