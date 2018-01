Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de tráfico de droga e furtos em Aljustrel em prisão preventiva

Homem, de 26 anos, já tinha antecedentes criminais pela prática de crimes de furto e tráfico de estupefacientes.

Um homem, de 26 anos, vai aguardar julgamento em prisão preventiva por suspeitas dos crimes de tráfico de droga, furto qualificado e condução sem habilitação legal, no concelho de Aljustrel (Beja), divulgou esta segunda-feira a GNR.



O Comando Territorial de Beja da GNR, em comunicado, indicou que o homem tinha sido detido na sexta-feira, em Aljustrel, por militares do Núcleo de Investigação Criminal.



"No âmbito das investigações de um processo pela prática de crimes de furto em interior de residência, que decorria há quatro meses, o suspeito foi localizado e detido, tendo na sua posse 50 doses de haxixe, uma faca e várias notas de países estrangeiros", explicou a guarda.



O suspeito, com antecedentes criminais pela prática de crimes de furto e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Beja, que lhe aplicou a prisão preventiva como medida de coação.



A operação contou com o apoio do Posto Territorial de Aljustrel e do Destacamento de Intervenção de Beja da GNR.