Suspeito do rapto de Maëlys investigado por vários casos de homicídio

Nordhal pode estar envolvido em desaparecimentos e mortes.

Por José Carlos Marques | 22.12.17

Nordhal Lelandais um 'serial killer'? As notícias que chegam de França sobre o homem que está detido, sob suspeita de ter raptado a menina lusodescendente Maëlys Araújo revelam que as autoridades francesas estão a investigar essa possibilidade.





SeráA imprensa gaulesa dá conta de que vários casos de desaparecimentos e homicídios ocorridos nos Alpes franceses e nunca resolvidos pela polícia estão agora a ser reavaliados, à luz da hipótese de Nordhal Lelandais ser o autor dos crimes. O homem de 34 anos que está em prisão preventiva por causa do desaparecimento da menina de nove anos, em agosto deste ano, pode esconder um passado muito mais violento do que se imaginava.O primeiro caso conhecido a ser associado a Lelandais é o desaparecimento do militar Arthur Noyer, que desapareceu à saída de um clube noturno de Chambéry, a 12 de abril de 2017. Foi filmado a pedir boleia, quando tentava regressar ao quartel. O seu corpo só foi encontrado em Setembro, parcialmente enterrado. O Audi de Nordahl foi visto junto à discoteca e o seu telemóvel ativou antenas que provam que esteve no mesmo local que o militar. E, 13 dias depois do crime, pesquisou na internet sobre o tema "decomposição do corpo humano". Lelandais já foi formalmente acusado de ser o responsável pela morte do militar.

Saad al-Hilli, 50 anos, Iqbal Hilli, 47, Suhaila al-Allaf, 74, e Sylvain Mollier, 45

O massacre de Chevaline é um dos casos mais famosos ainda pendentes na investigação criminal em França. A 5 de setembro de 2012, três pessoas da mesma família foram assassinadas a tiro. O engenheiro britânico de origem iraquiana Saad al-Hilli, de 50 anos, a sua mulher Iqbal Hilli, de 47 e a sogra Suhaila al-Allaf, de 74, foram abatidos a sangue frio. Uma ciclista francesa, Sylvain Mollier, de 45 anos, também foi alvejada com cinco tiros. Os investigadores suspeitam que terá sido uma vítima colateral - passou no sítio errado à hora errada. A forma como os crimes foram cometidos e o tipo de arma usada levaram os investigadores a suspeitar de que o autor tinha treino militar. O procurador de Annecy confirma no Twitter que este casos, como o de Arthur Noyer, está a ser reavaliado, à luz da detenção de Nordhal.

#Maelys #ArthurNoyer #Chevaline "Au regard de ce rebondissement nous allons vérifier et ce sera fait bien évidemment fait pour l'exclure ou l'inclure. On ne va pas s'en priver. Mais en l'état des éléments il n'existe pas de liens". Procureur d'Annecy via @le_Parisien — Jean Marc Ducos (@jeanmarcduc) 20 de dezembro de 2017

Ahmed Hamadou, 45 anos

Segundo o L'Express, outro caso que está a ser revisto remonta a 2012. Trata-se do desaparecimento de Ahmed Hamadou, visto pela última vez em Albertville. O homem de 45 anos pedia boleia, à saída de um festival de música eletrónica, realizado em setembro de 2012, quando desapareceu. A vítima conhecia Lelandais, até porque vivia muito próximo do ex-militar. Nunca foi encontrado



Jean-Christophe Morin, 22 anos

O caso deste jovem francês é em tudo semelhante ao de Hamadou. Um ano antes, em 2011, saía do mesmo festival quando se pôs na estrada a pedir boleia. Nunca mais foi visto. Só a mochila que trazia às costas foi recuperada.



Adrien Mourialmé, 22 anos

O jornal Le Parisien avança um outro caso que pode estar associado a Lelandais. Trata-se do desaparecimento do belga Adrien Mourialmé, um cozinheiro que desapareceu a 5 de julho deste ano, na região de Annecy. Desapareceu sem deixar, rasto, deixando todos os seus bens e bagagens no quarto de hotel onde estava hospedado.