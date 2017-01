Suspeitos de desfalcar clube de caça

O que achou desta notícia?







Começou esta segunda-feira, em Beja, o julgamento de nove arguidos acusados de abuso de confiança e recetação.Oito homens e uma mulher, com idades entre os 33 e os 61 anos, são suspeitos de desviar verbas do Clube Mourense de Amadores de Pesca e Caça Desportiva, que dirigiam em Moura, para contas pessoais entre 2006 e 2010.Alguns sócios lesados dizem estar prontos a provar em tribunal o desvio de cerca de 1 milhão e meio de euros, valores que a investigação não quantificou na totalidade, por não haver total registo das contas do clube.