Suspeitos de assédio sexual mandam militares da GNR para o hospital

Atacantes insultavam mulheres no parque de estacionamento de um supermercado em Vila Verde.

Por Catarina Correia Rocha e João Monteiro de Matos | 00:24

Dois militares da GNR foram, esta segunda-feira à noite, hospitalizados após terem sido agredidos por dois homens suspeitos de assédio sexual.



Os atacantes estavam junto a uma superfície comercial de Carvalhosa, em Vila Verde, a "dirigir impropérios" a várias mulheres que passavam no local, apurou o CM junto de fonte da GNR de Braga.



Quando procediam à identificação, os militares foram atacados, tendo acabado por ser encaminhados para o Hospital de Braga com ferimentos ligeiros.



De acordo com o Semanário V, depois de terem sido encaminhados para o posto da GNR, os atacantes alegaram ter sofrido ferimentos e, posteriormente, foram também internados no mesmo hospital, onde se mantêm sob vigilância.