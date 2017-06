Suspeitos de lesar o Estado em 52,5 milhões ouvidos em tribunal

Atuavam "de comum acordo, através de 21 entidades singulares e coletivas e com utilização de faturação falsa", refere a PJ em comunicadoA PJ admite que o valor do prejuízo para o Estado poderá ser superior aos 52,5 milhões de euros já apurados.Nesta operação policial, envolvendo cerca de noventa elementos da PJ, foi dado cumprimento a nove mandados de detenção e realizaram-se 37 buscas domiciliárias e não domiciliárias.Os detidos, oito homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 24 e os 63 anos, são empresários e técnicos oficiais de contas residentes na área metropolitana do Porto e vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial na quarta-feira, para aplicação das respetivas medidas de coação.A operação decorreu no âmbito de um inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto.