Suspeitos de roubo de ATM aguardam julgamento em liberdade

Os três homens também são suspeitos de crimes violentos na zona Oeste.

14:44

Os três homens detidos por vários roubos a caixas multibanco e crimes violentos na zona Oeste vão aguardar julgamento em liberdade, divulgou esta sexta-feira a Polícia Judiciária.



"Um dos detidos ficou sujeito a apresentação trissemanal e os outros dois com termo de identidade e residência", divulgou hoje à Lusa a diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ) de Coimbra.



Os três homens, de 23, 30 e 46 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária, na quarta-feira, pela presumível prática de vários crimes de roubo, com recurso a explosão tendo por alvo ATM, furto qualificado, furto de uso de veículo e de dano.



A investigação, titulada pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) das Caldas da Rainha, permitiu, segundo Rui Almeida, coordenador da Diretoria do Centro da PJ, "identificar estes elementos como autores de roubos de ATM em várias localidades", entre as quais Peniche, Lourinhã, Serra D´El Rei, Óbidos, Caldas da Rainha e Porto de Mós.



A PJ admite que "no âmbito investigação, que ainda decorre, se prove a ligação destes elementos a outros roubos do género", efetuados entre setembro e novembro de 2016.



De acordo com o mesmo responsável, os suspeitos "furtavam na região os veículos que usavam nestes roubos" e são também alegados autores de furto de "garrafas de astileno", utilizadas nas explosões das caixas multibanco.



A operação policial que levou à detenção dos suspeitos contou com a colaboração da PSP de Peniche, das Caldas da Rainha e da Unidade Especial de Polícia e as medidas de coação foram aplicadas pelo Tribunal de Leiria.