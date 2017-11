Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeitos de tentativa de homicídio em bar de Setúbal em prisão preventiva

Por Lusa | 19:38

Os dois detidos por suspeita de terem disparado armas de fogo contra três pessoas à porta de um estabelecimento de diversão noturna em Setúbal ficaram em prisão preventiva, anunciou esta quinta-feira a Procuradoria da Comarca da cidade.



Segundo o documento, os detidos, de 31 e 44 anos, atingiram as vítimas nos braços e nas pernas.



"Uma das vítimas é membro das Forças Armadas e disparou também a arma que tinha consigo, atingindo um dos arguidos no joelho. Os arguidos haviam sido retirados do estabelecimento por um segurança e voltaram ao local munidos de uma arma de fogo cada um", explica a Procuradoria da Comarca de Setúbal.



Os detidos foram presentes a tribunal e ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva, indiciados, em coautoria, de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e de um crime de detenção de arma proibida.



A investigação prossegue sob a direção da Unidade Especializada em Crime Violento do DIAP Sede da Comarca de Setúbal e a cargo da PJ de Setúbal, que efetuou a detenção dos arguidos.