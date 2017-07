Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspensas buscas para encontrar desaparecido em barragem

Homem desapareceu quando conduzia uma mota de água na albufeira do Lucefecit, Alandroal.

01:14

As autoridades suspenderam no domingo à noite as buscas para encontrar o homem que está desaparecido, desde sábado, na albufeira do Lucefecit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, informaram os bombeiros.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que as operações de busca foram suspensas às 00h14, adiantando que vão ser retomadas na segunda-feira, às 08h00.



A mesma fonte adiantou que, inicialmente, as buscas eram para terem sido suspensas com o cair da noite, referindo que o comando no terreno decidiu prolongar as operações até à meia-noite para os mergulhadores procederem a outro tipo de manobras.



O homem de 37 anos foi dado como desaparecido no sábado ao final da tarde depois de ter caído de uma mota de água na albufeira do Lucefecit, no concelho de Alandroal, distrito de Évora, segundo fonte da GNR.



A mesma fonte adiantou à Lusa que o homem, que já não apareceu depois de cair da moto de água, estaria acompanhado de outras pessoas que deram o alerta para o desaparecimento, cerca das 20h00.



Localizada numa ribeira com o mesmo nome, a albufeira da barragem de Lucefecit, perto de Terena, concelho de Alandroal, é, sobretudo, utilizada para regadio.