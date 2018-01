Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspenso julgamento de idoso que morreu após cair de cama de hospital em Aveiro

Advogados da família do doente e da unidade hospitalar estiveram reunidos e chegaram a um entendimento.

Por Lusa | 14:24

O julgamento do caso de um idoso que morreu após cair de uma cama num hospital privado em Aveiro, que estava previsto começar esta segunda-feira, foi suspenso por dez dias para as partes formalizarem um acordo, informou fonte judicial.



Os advogados da família do doente e da unidade hospitalar estiveram reunidos antes do início do julgamento, no Tribunal de Aveiro, e terão chegado a um entendimento, faltando apenas a formalização do acordo, adiantou a mesma fonte.



À saída da sala de audiências, os advogados não prestaram declarações.



O caso remonta a outubro de 2011, quando o homem, de 84 anos, se encontrava internado na Cliria, atualmente Hospital da Luz Aveiro, a receber tratamento médico, após ter sofrido um acidente de viação.



Nessa altura, o idoso caiu de uma cama, sofrendo um "traumatismo craniano e fratura do colo do fémur", dizem os familiares, adiantando que estas lesões, assim como a pneumonia que, entretanto, contraiu, só terão sido diagnosticadas dias mais tarde nos Hospitais da Universidade de Coimbra, para onde o doente foi então transferido.



Pouco mais de um mês após a queda, o idoso veio a falecer de "anemia e coagulação intravascular disseminada".



Os familiares do idoso decidiram processar a unidade hospitalar, exigindo uma indemnização de mais de 100 mil euros, argumentando que a sua morte ficou a dever-se aos "procedimentos negligentes e imperitos dos médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar incumbidos de cuidarem do doente".



O hospital privado, por seu lado, rejeita quaisquer responsabilidades na morte do idoso, justificando que o tratamento "foi adequado segundo as 'leges artis' e em momento algum foi negligenciado pela ré ou pelos seus profissionais".



"Nenhuma evidência existe de que a sua morte 49 dias depois tenha sido causada por aquela queda", afirma a Cliria.



O hospital refere ainda que a atuação dos profissionais após a queda do doente "foi pronta e eficaz, tendo sido chamado o médico-cirurgião que o observou e suturou a ferida no sobreolho", adiantando que "nos dias seguintes à queda o doente nunca apresentou dores".



"Nenhum dos danos invocados são consequência direta e necessária da atuação ou omissão da ré ou dos seus profissionais. Sê-lo-ão quando muito atribuídos ao risco que é próprio e inerente à situação clínica e idade do doente e impossível de controlar e evitar em toda a sua extensão", conclui a Cliria.