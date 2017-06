Susto no mar alto com 19 a bordo

Segundo disse ao CM o comandante da capitania de Peniche, Serrano Augusto, o problema foi originado por "uma tábua do costado do barco que se deslocou, deixando entrar a água" para a embarcação.

Houve aflição e um grande susto. Mantivemos a calma mas ainda estamos um bocado agoniados." O desabafo ao CM é de Rui Cruz, um dos 19 pescadores que iam a bordo de uma traineira que ontem meteu água a cinco milhas de Peniche e que foi socorrida, sem que ninguém ficasse ferido.O alerta foi dado pelas 15h10. Uma hora antes, o barco ‘Nossa Senhora da Lapa’, matriculado na Figueira da Foz, tinha ido para a faina da sardinha. Após terem lançado a rede ao mar, "o motorista notou que começou a entrar muita água e largámos logo a rede". "Pedimos os meios de socorro mas conseguimos vir pelos nossos meios até ao porto de Peniche", relatou o pescador de 27 anos. "Tínhamos a água ao nível da cintura nas camaratas. O barco esteve mesmo no limite. Mais um bocadinho e já não dava", desabafou o pescador Silvério Simões, de 46 anos.Três barcos de pesca que se encontravam nas imediações prestaram apoio e caso a embarcação começasse a ir ao fundo teriam recolhido os pescadores. O salva-vidas ‘Vigilante’, do Instituto de Socorros a Náufragos, e a Polícia Marítima também acompanharam a chegada da traineira a Peniche. No porto, os pescadores não tiveram necessidade de assistência médica. Três motobombas dos bombeiros esvaziaram a água que estava no barco.