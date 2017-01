Tabacaria Martins aguenta-se

A Tabacaria Martins começou por ser uma loja de conveniência. O interior, todo em madeira, é imagem de marca de um espaço comercial que integra a lista das 63 'Lojas com História' de Lisboa.



O fim anunciado da Tabacaria Martins terá sido também ditado pelo facto de a proprietária da loja, neta do fundador, ter assinado um novo contrato de arrendamento ao abrigo do regime aprovado em 2012. O contrato chegou ao fim e o proprietário não tinha manifestado interesse em renová-lo, situação agora corrigida.A Tabacaria Martins começou por ser uma loja de conveniência. O interior, todo em madeira, é imagem de marca de um espaço comercial que integra a lista das 63 'Lojas com História' de Lisboa.

A Tabacaria Martins, no Largo do Calhariz, uma das lojas históricas de Lisboa, vai afinal continuar aberta, depois de a proprietária ter anunciado que fecharia no fim do mês.O fundo inglês que comprou o edifício informou a proprietária da loja que o projeto imobiliário a desenvolver prevê a manutenção da loja fundada em 1872. Para este desfecho terá sido decisiva a intervenção da Câmara Municipal de Lisboa que, tal como onoticiou, estava a analisar a situação."Fomos verificar o processo de licenciamento do projeto imobiliário feito há um ano e meio e percebemos que incluía a preservação da Tabacaria Martins e de outros dois espaços comerciais, porque a Câmara fez questão de incluir a proteção destas lojas", disse aoo vice-presidente da autarquia, Duarte Cordeiro, acrescentando: "O proprietário do edifício não tinha noção da particularidade desta loja e quando foi alertado decidiu manifestar vontade pela renovação do contrato de arrendamento".