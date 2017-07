Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP despede altos quadros por crimes

Companhia reage à acusação de falsos serviços para lavar 25 milhões de Angola.

Por Henrique Machado | 01:30

Quando a restante administração da TAP teve conhecimento de que a empresa havia sido utilizada para um esquema ilícito de branqueamento de capitais angolanos – 25 milhões de euros, através de uma falsa prestação de serviços da TAP à Sonair - empresa subsidiária da Sonangol –, foi aberta uma auditoria interna que levou ao despedimento de um administrador, Fernando Sobral, e de outros três altos funcionários da TAP, disse ao CM fonte da companhia aérea.



Os quatro estão acusados pelo Ministério Público (MP) e a TAP esclarece que "a administração comunicou ao MP todos os elementos relativos às operações a que este processo diz respeito, logo que tomou conhecimento dos mesmos.



O MP reconheceu não existirem quaisquer indícios que responsabilizassem a TAP e, por isso, arquivou o inquérito quanto à empresa".



Segundo a empresa, o MP concluiu que "a TAP tinha em vigor normas internas adequadas para obstar a condutas ilícitas"; e os alegados factos não foram praticados no interesse da TAP.



Advogados no crime

Os 4 ex-funcionários e três advogados respondem por branqueamento, corrupção ativa no comércio internacional e falsificação de documentos.