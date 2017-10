Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP e PSP vão fazer "entrevista de segurança" a passageiros para os Estados Unidos

SATA também cumprirá as novas medidas nos voos.

Por Lusa | 20:41

A TAP vai realizar uma "entrevista de segurança" em conjunto com a PSP a todos os passageiros nos voos para os Estados Unidos a partir de quinta-feira, por exigência das autoridades norte-americanas, anunciou hoje a empresa.



"De forma a cumprir com as novas exigências de segurança das autoridades dos EUA, todos os passageiros que embarquem tendo como destino qualquer cidade dos EUA serão submetidos, a partir de amanhã [quinta-feira], dia 26 de outubro, a uma 'entrevista de segurança', realizada em conjunto com a PSP", informou a TAP numa resposta à Lusa sobre as consequências das medidas anunciadas pela administração do Presidente Donald Trump.



A porta-voz da Agência Norte-Americana para a Segurança nos Transportes (ANST), Lisa Farbstein, disse hoje que as novas medidas de segurança aplicam-se aos cerca de 2.100 voos que chegam diariamente aos Estados Unidos, tenham eles origem no Médio Oriente ou em qualquer outro ponto do globo.



Questionado pela Lusa, o presidente da SATA, Paulo Menezes, disse que a companhia açoriana também cumprirá as novas medidas de segurança nos voos para os Estados Unidos.



"Estamos a cumprir toda a regulamentação que nos é exigida", disse Paulo Menezes.



As informações da ANST surgiram depois de seis companhias aéreas de longo curso terem anunciado hoje que, a pedido das autoridades norte-americanas, vão começar a fazer aos passageiros perguntas de segurança antes de estes embarcarem para os Estados Unidos.



Em comunicado, Lisa Farbstein precisou que as novas medidas de segurança "poderão incluir" o aumento de vigilância dos passageiros, mais inspeção de aparelhos eletrónicos que estes transportem e reforço do dispositivo de segurança dos aeroportos, frisando que tais medidas se aplicarão tanto a cidadãos norte-americanos como a estrangeiros.