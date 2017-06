TAP quer travar drones no ar

O que achou desta notícia?







A sucessão de incidentes com drones – seis apenas no mês de junho – pode levar a TAP a tomar medidas para impedir estes aparelhos de voar no espaço aéreo reservado aos aviões.O presidente da Transportadora Aérea Portuguesa, Fernando Pinto, admite que o drone é uma "ferramenta importante de trabalho" mas que pode ser destruída pela "irresponsabilidade de quem lança os drones para o espaço aéreo reservado aos grandes aviões"."Se continuarem a penetrar no espaço aéreo, vamos defender que o drone não possa mais voar", disse o presidente da transportadora.