Tapete com bandeira de Portugal em hotel do Porto gera polémica

Uso do símbolo nacional como decoração está a causar revolta nas redes sociais.

A bandeira nacional portuguesa como tapete da receção de um hotel no Porto está a deixar as redes sociais em alvoroço. A escolha - no mínimo insólita - é um artigo de decoração da empresa Ferreira de Sá.



O coronel Duarte Costa foi uma das vozes que utilizou o Facebook para manifestar o seu desagrado perante a escolha decorativa do Hotel Torel Avantgarde, um hotel boutique de cinco estrelas no coração da cidade do Porto.



"Ver a Bandeira Nacional transformada e tapete, usada como vulgar capacho, fere-me no meu mais íntimo âmago de cidadão Português. Sim, devia ser proibido. Sim é uma falta de respeito punida por lei. Sim senti-me envergonhado. Sim este meu Portugal merecia melhor…", escreveu Costa.







Na página de Facebook do hotel Torel Avantgarde, os comentários não demoraram a surgir. "Não há vergonha na cara. Que falta de respeito. Fechem essa coisa a que chamam hotel. Que falta de respeito por um dos símbolos de soberania de um dos Estados mais antigos do mundo", é um dos vários comentários deixados pelos internautas na página do espaço portuense.



No site oficial do hotel, o Torel Avantgarde assume-se como um espaço "com o objetivo de estabelecer um lugar onde a arte não é apenas um complemento, mas sim o foco das atenções em todos os sentidos".



O Correio da Manhã tentou entrar em contacto com os responsáveis pelo espaço hoteleiro mas ainda não obteve qualquer resposta oficial.