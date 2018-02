Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxa de Proteção Civil em Setúbal chumbada

Tribunal declarou a taxa “inconstitucional” e considera que se trata de um imposto.

Por Francisca Genésio e Beatriz Ferreira | 10:36

A Taxa Municipal de Proteção Civil (TMPC) da Câmara de Setúbal foi chumbada depois de ter sido considerada "inconstitucional". A sentença do Tribunal Constitucional (TC) data de 31 de janeiro.



De acordo com o acórdão, a taxa municipal trata-se "verdadeiramente de um imposto, cuja aprovação é da exclusiva responsabilidade da Assembleia da República". Ao Correio da Manhã, fonte oficial da Câmara de Setúbal revelou que a autarquia "ainda não teve conhecimento formal do acórdão do Tribunal Constitucional", acrescentando que "só irá ser tomada uma posição depois de haver uma notificação".



O município começou a cobrar a taxa em 2012, para financiar os serviços de Proteção Civil. Era cobrada a empresas e comércio, com base no índice de risco de cada empresa. A taxa não era aplicada aos munícipes. A declaração de inconstitucionalidade surge na sequência de um pedido de impugnação de uma empresa que contestou as regras estabelecidas para a cobrança da referida taxa. A Câmara de Setúbal arrecadou quase 900 mil euros com a cobrança da taxa, em 2016.



Esta não é a primeira vez que o Constitucional chumba estas taxas. O mesmo já havia acontecido com os municípios de Vila Nova de Gaia e Lisboa. A autarquia da Lisboa iniciou esta quinta-feira o processo de envio dos vales postais com a devolução dos valores pagos pelos munícipes ao longo de três anos. Ao CM, fonte da autarquia disse que o processo será feito "por zonas" e em "fases consecutivas até 15 de março", num total de 58,6 milhões de euros.