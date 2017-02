Taxa turística no Porto após as autárquicas

Nos últimos anos, o Porto tem registado um aumento significativo de turistas. No entanto o autarca deixou claro que não foi ainda excedida a capacidade. "A cidade não está em fase de excesso de turismo e é falso que o mesmo esteja a expulsar a população da cidade", esclareceu. Considerou que "o mérito do crescimento do turismo na cidade deve-se aos agentes económicos, que são extremamente ativos".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A cidade já está amadurecida para criar uma taxa turística". Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto e recandidato ao cargo, defendeu, ontem, a possibilidade de ser introduzida uma taxa para os turistas que pernoitem no Porto, mas só depois das eleições autárquicas. O independente Rui Moreira salientou que este será um bom tema para debater com os restantes candidatos à autarquia."Não seria correto lançar a taxa agora, a poucos meses das eleições e no fim do mandato, mas acho que é um tema interessante para discutir", disse, à margem da 3ª edição do Eco Talks, realizada no Porto.Para o autarca, a receita da taxa turística deve ser aplicada para que o turismo não assuma proporções como os que se verificam em algumas cidades. "Deve ser estipulado um valor a pagar para diminuir a pegada turística, evitando que o turismo assuma proporções como em Barcelona, Espanha, ou Mouraria, em Lisboa, em que expulsaram turistas", frisou. Apesar desta ser uma medida em carteira, Rui Moreira não adiantou qualquer valor para essa taxa. "Ainda não está definido um valor, mas há maturidade suficiente na cidade para o criar", esclareceu.