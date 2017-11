Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxas nos portos dão milhares a comandantes

Receitas das capitanias são repartidas de forma desigual pelos elementos que compõem a estrutura local.

Por João Carlos Rodrigues | 08:13

As taxas pagas às Capitanias e à Polícia Marítima estão a provocar uma ‘guerra interna’ devido ao valor entregue aos comandantes em compensações. Para lá do vencimento, um comandante de porto pode receber ainda um valor superior a 29 mil euros por ano. Um agente da Polícia Marítima colocado na mesma capitania fica com menos de metade desse valor devido à forma como o montante é repartido.



A situação é legal – está prevista num despacho do ministro da Defesa Rui Pena, de 2002 – mas classificada como "injusta". De acordo com a lei, as receitas pelos serviços prestados pela Autoridade Marítima Nacional – que não incluem o valor das multas – em cada capitania são colocados num ‘bolo’ que depois é repartido por todos os elementos dessa estrutura.



Mas a divisão não é igual. Os comandantes ficam com seis partes, enquanto um agente com duas. Por exemplo, no caso de um evento que careça da presença de agentes da PM – como uma festa de praia ou a segurança a um petroleiro – a divisão é igual. "O polícia que passa a noite sem dormir e, por vezes à chuva, recebe menos que o comandante que está em casa", acusa fonte da PM.



Questionado pelo CM, o presidente da Associação Socio-Profissional da Polícia Marítima não comenta a situação por estar demissionário, mas confirma o mal-estar que a mesma provoca devido à injustiça. A Autoridade Marítima remete para hoje uma reação às denúncias.



Elementos das forças policiais recebem por inteiro serviços fora do horário

Um agente da PSP ou um militar da GNR que preste um serviço remunerado contratado por uma entidade recebe a totalidade do mesmo. Fazem-no voluntariamente e fora do horário-base de trabalho. O valor é pago à força de segurança, que a seguir o entrega ao elemento policial que prestou o serviço.



Esta é uma das principais queixas dos agentes da Polícia Marítima. Alegam que o serviço que fazem não lhes é pago, ficando apenas com uma parte residual. O resto é partilhado pelos elementos da capitania onde estão inseridos, que chegam a ser centenas.



Compensação com tecto de 70%

As verbas compensatórias não podem ultrapassar 70% do vencimento-base. Por exemplo, um comandante que receba 4000 euros por mês, pode ‘ir buscar’ mais 2800, mas não ultrapassar esse valor mesmo que as receitas da capitania sejam superiores.



PORMENORES

Compensação

Os montantes em causa são atribuídos como compensação pelo facto de os elementos da Autoridade Marítima e da Polícia Marítima efetuarem horários de 60 a 70 horas semanais. Mas a divisão gera diferenças consoante a zona do País.



Médicos

Nas denúncias recebidas pelo CM, há casos de médicos e enfermeiros que auferem também das receitas destas taxas. São acusados de não contribuírem para as mesmas nem fazerem horas de trabalho que justifiquem a compensação.



Juristas

Fontes da Polícia Marítima garantem ao CM que há juristas nos serviços da Autoridade Marítima a acumularem funções em várias capitanias do País. Recebem também a compensação. Esta situação foi denunciada ao Ministério Público.