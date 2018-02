Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista agredido em assalto

Motorista ficou sem carteira, telemóvel e com uma grave lesão num olho, após ser atacado em Loures.

Por J.T. | 07:44

Sem carteira, telemóvel e com uma grave lesão num olho. Foi assim que ficou um taxista depois de ser atacado com violência por dois homens junto ao bairro Quinta da Fonte, no concelho de Loures, durante a madrugada de sábado.



Depois do assalto que lhe deixou várias marcas no rosto e no corpo, a vítima dirigiu-se à esquadra de Santo António dos Cavaleiros, também em Loures, onde descreveu ao pormenor o que lhe tinha acontecido momentos antes. Por conselho dos agentes que tomaram conta da ocorrência, o homem acabou por ir às Urgências do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde recebeu assistência médica e realizou vários exames devidos à gravidade dos hematomas que apresentava, sobretudo na zona do rosto.



De acordo com o que o CM conseguiu apurar, a PSP já se encontra a investigar o caso. Os dois homens que praticaram o roubo continuam, ainda, por identificar e também em fuga. Não há indicação de que os dois assaltantes tivessem armas brancas ou de fogo.