Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista atrai mulher para a morte

Agressor tinha pulseira eletrónica e vítima tinha dispositivo que a devia proteger. Marido mata-a a tiro.

Por Tânia Laranjo | 01:30

Carla Soares saiu de casa, em Foz Coa, em junho passado, depois de fugir do marido, taxista e agressor. Refugiou-se em casa da irmã e do cunhado, em Vila Nova de Gaia, a mais de 200 km, e levou os dois filhos menores - um casal de 12 e 13 anos.



Na madrugada passada, o marido preparou-lhe uma emboscada. Não se sabe o que a fez ir ter com ele, mas poderá não ter levado o dispositivo eletrónico que lhe foi dado pela Justiça e que devia protegê-la.



Agostinho Almeida estava com pulseira eletrónica, precisamente por violência doméstica, por bater em Carla e também nos filhos. A medida de coação era grave porque já tinha cadastro pelo mesmo crime: também batia na primeira mulher, um casamento anterior ao que contraiu com Carla.



Sabe-se pouco sobre os contornos do crime. As perícias efetuadas pela Polícia Judiciária do Porto indicam apenas que o homicídio terá sido executado dentro da carrinha, encontrada abandonada pelas 09h45, na rua do Campismo, na Madalena, em Vila Nova de Gaia. Carla morreu primeiro. Tinha um único tiro na cabeça, estava sentada ao lado do condutor.



A rigidez dos cadáveres indicia que Agostinho Almeida morreu depois. Terá sido algumas horas após matar a mulher, as autoridades admitem que terá hesitado antes de se suicidar.



A Direção-Geral dos Serviços Prisionais, a entidade que fiscaliza as pulseiras eletrónicas e que deveria monitorizar ao segundo a aproximação entre os agressores e as vítimas, garante que Carla não tinha o aparelho consigo. Asseguram que foi esse o motivo para que não tivesse sido dado o alerta.



Informações contrárias obtidas pelo CM indicam que o aparelho estaria no carro, mas desligado.



Queixas em tribunal foram insuficientes

Carla apresentou várias queixas em tribunal. Fugiu com os filhos e Agostinho nunca se coibiu de dizer aos vizinhos que um dia a matava.



O perigo foi desvalorizado e a medida de coação foi insuficiente para proteger a vítima. Falta saber o que levou Carla a aceitar encontrar-se com Agostinho.



PORMENORES

Trabalhava nas Finanças

O casal teria mais de 50 anos. Carla trabalhava nas Finanças, em Meda, na Guarda. O marido era taxista. Carla estava agora de baixa, para se proteger das agressões.



Pulseira eletrónica

Agostinho estava com pulseira eletrónica e Carla tinha um dispositivo que avisa a Reinserção Social em caso de aproximação do agressor. Não se sabe o que falhou.



Autópsias podem encerrar processo

A Judiciária admite que as autópsias confirmarão o que foi apurado no local. Que se tratou de um homicídio seguido de suicídio e a vítima não teve sequer capacidade de reagir. Se assim for, o caso será arquivado.



Outros casos

Manuel Baltazar, conhecido por ‘Palito’, também estava com pulseira eletrónica quando tentou matar a mulher em S. João da Pesqueira. O dispositivo que avisa para a aproximação do agressor ainda tocou, mas nada foi possível fazer.



Confessou a amigo vontade de a matar

Agostinho já tinha dito a um amigo de longa data de Foz Coa, há poucos dias, que a sua vontade era matar Carla e matar-se de seguida. O casal queria vender as duas casas que possui na terra onde ambos são descritos como "pessoas discretas, sem grandes relacionamentos", diz uma vizinha, que não quis ser identificada - e que já assistiu a discussões violentas entre os dois.



Já Adília Passeira, amiga de infância de Agostinho, conta que eles estavam casados há 16 anos. Acrescenta que a vítima sofreu um acidente vascular cerebral há cerca de um ano e que nada faria prever a tragédia.



Agostinho, taxista, passava os dias numa loja de telemóveis de um amigo - junto a umas bombas de gasolina, em Foz Coa -, onde tinha o hábito de aceder à internet e às redes sociais. No entanto, a sua página de Facebook desapareceu pouco depois do crime.



O CM sabe que, ainda na terça-feira à noite, Agostinho foi visto no centro de Foz Coa. Ter-se-á dirigido depois para Vila Nova de Gaia, onde cometeu o crime. O homicídio terá sido planeado ao pormenor. Resta saber que tipo de engodo Agostinho usou para atrair a vítima para a morte.