Taxista atropela mãe e filho e foge do local

Vítimas estavam a atravessar a estrada quando foram colhidas e projetadas dez metros.

Por Sérgio A. Vitorino e Pedro Carreira | 01:30

Um taxista atropelou ontem de manhã mãe e filho que atravessavam a rua Angelina Vidal, em Lisboa, e terá fugido do local. Acabou por regressar minutos depois e envolveu-se numa desordem com alguns populares. Chegou a tentar travar-se de razões com elementos da PSP, mas acalmou-se antes que fosse detido, explicou fonte policial.



Segundo apurou o CM, tudo se passou pelas 10h50. A mulher de 47 anos e o filho de 18 foram colhidos pelo táxi e projetados dez metros. Sofreram ferimentos considerados ligeiros pela equipa médica no INEM. Estavam as vítimas já a ser assistidas quando o taxista regressou ao local, já depois de ter deixado os clientes com um colega.



Seguiu-se uma troca de razões entre o motorista e populares que estavam no local, entre eles o marido e o pai das vítimas. O taxista foi submetido ao teste de alcoolemia, que terá dado negativo. O processo vai ser remetido pela Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa para o Ministério Público.



O socorro às vítimas foi prestado por uma moto do INEM, uma ambulância e pelos Sapadores. Mãe e filho foram levados para o Hospital de S. José.



Aumento

Acidentes com fuga do condutor aumentaram mais de 40% em 2016, principalmente atropelamentos e despistes.



Lisboa

Uma mulher de 25 anos morreu a 13 de junho num atropelamento com fuga, em Lisboa. A condutora foi seguida e detida.



Castelo Branco

Uma mulher morreu e outra sofreu ferimentos num atropelamento com fuga em Castelo Branco, em setembro.