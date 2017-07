Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista detido a cobrar mais 80 cêntimos

Homem tentou enganar uma turista suíça.

Por J.T. e S.A.V. | 08:50

Um taxista de 38 anos foi detido por agentes da PSP junto ao Aeroporto de Lisboa por tentar enganar uma turista suíça, cobrando-lhe mais 80 cêntimos pelo serviço de bagagem.



Outros dois taxistas, de 40 e 49 anos, foram detidos também por especulação, no aeroporto, com vítimas estrangeiras a caminho de hotéis.



Um inseriu o valor de 4 euros no taxímetro quando a bagagem era de apenas 1,60 euros e o outro colocou 1,60 quando não havia lugar a qualquer suplemento.



Os táxis foram apreendidos.