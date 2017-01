Taxista detido com 4,02 g/l de álcool

O que achou desta notícia?







A PSP de Lisboa deteve um taxista de 48 anos por condução sob efeito de álcool. O motorista profissional acusou 4,02 g/l, vinte vezes acima do limite legal (a lei prevê um limite de 0,19 g/l para condutores profissionais).A detenção ocorreu às 21h15 de dia 28, na rua Albert Einstein, em Carnide. Na altura, o taxista seguia sem clientes no veículo, mas encontrava-se de serviço e foi denunciado pela condução errática, testemunhada por uma patrulha.Mesmo com o ‘desconto’ – devido ao erro admissível dos alcoolímetros –, o taxista vai responder em tribunal por condução com uma taxa de 3,8 g/l.