Taxista cobra 3,90 euros a mais e acaba detido

Apanhou passageiro no aeroporto de Lisboa e apresentou conta de 20,20 euros.

Por Lusa | 21:04

A PSP deteve na quinta-feira um taxista acusado do crime de especulação, por ter cobrado um valor superior ao que o taxímetro indicava, informou esta sexta-feira em comunicado a polícia.



A PSP informa que a detenção foi realizada através da Divisão de Segurança Aeroportuária, após o homem, de 54 anos, ter cobrado 20,20 euros por uma viagem em que o taxímetro marcava 16,30 euros, no serviço de tarifa noturna.



"Após a interceção, o valor cobrado em excesso foi devolvido à vítima", informou a PSP.



A suspensão provisória do processo foi decretada depois de o detido ter comparecido no Tribunal de Instância de Pequena Criminalidade de Lisboa.