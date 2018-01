Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista detido por enganar

Motorista cobrou 20 euros a um passageiro, quando o valor marcado no taxímetro era de 5,65 euros.

08:46

Um taxista de 38 anos foi detido na quarta-feira pela PSP do Aeroporto de Lisboa, pela prática do crime de especulação.



Os agentes aperceberam-se de que o detido cobrou 20 euros a um passageiro, quando o valor marcado no taxímetro era de 5,65 euros.



O valor cobrado em excesso, foi devolvido na totalidade ao lesado. Vai ser julgado na Pequena Instância Criminal em processo sumário.