Taxista detido por tráfico de droga

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, na Central de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca de Lisboa, e ficou sujeito à medida de coação de apresentações bissemanais às autoridades.

Um motorista de táxi foi detido, pelas 03h00 desta quarta-feira, por elementos da segunda divisão policial de Lisboa, Olivais Sul, em flagrante delito por tráfico de droga, tendo-lhe sido apreendidas mais de 1.800 doses de haxixe, informou a PSP.Segundo uma nota do comando metropolitano de Lisboa da PSP, "no seguimento de uma fiscalização a uma viatura de táxi, o comportamento do condutor levantou suspeitas aos polícias", que lhe apreenderam 199,84 doses haxixe, 12 telemóveis e uma câmara de filmar.No cumprimento de um mandado de busca à residência do suspeito, de 38 anos, foram apreendidas 1.686,62 doses de haxixe, 2.182 euros em dinheiro, duas facas, uma tábua e um secador, que se suspeita terem sido utilizados para o corte do produto estupefaciente.