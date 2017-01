Taxista esfaqueado em assalto

O taxista conseguiu escapar e foi assistido pelos bombeiros e INEM. Foi posteriormente transferido para o Hospital de Viana do Castelo, mas não corre risco de vida.

Um taxista foi esta sexta-feira à noite assaltado e esfaqueado, na avenida Afonso III, em frente à farmácia, em Viana do Castelo.O incidente aconteceu cerca das 23h00. Depois de efetuada a viagem, o cliente esfaqueou o condutor com dois golpes na zona do pescoço.Após o esfaqueamento, o ladrão roubou a viatura, mas acabou por abandoná-la metros à frente do local do crime. Colocou-se em fuga e está neste momento a ser procurado pelas autoridades.