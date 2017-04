Taxista guia com taxa de álcool de 2,4 g/l

Como o táxi ficou abandonado em plena faixa de rodagem da avenida de Berna, teve de ser rebocado pela PSP. O taxista foi esta quarta-feira presente a tribunal. Poderá ficar impedido de continuar a conduzir profissionalmente.



Devido ao estado em que se encontrava, o taxista foi levado pelos agentes ao hospital para efetuar a contraprova, que confirmou o teste inicial.Como o táxi ficou abandonado em plena faixa de rodagem da avenida de Berna, teve de ser rebocado pela PSP. O taxista foi esta quarta-feira presente a tribunal. Poderá ficar impedido de continuar a conduzir profissionalmente.

Quando os agentes viram o táxi a percorrer a avenida de Berna, em Lisboa, aos ziguezagues, perceberam que algo estava errado. Mas estranharam ainda mais o facto de o motorista abrir a porta em andamento para vomitar.Mandaram-no parar, pensando que se poderia tratar de uma doença súbita, mas rapidamente perceberam que o taxista estava apenas bêbedo. Sujeito ao teste do balão, acusou uma taxa de álcool de 2,42 g/l e foi detido.O caso ocorreu pelas 00h50 de quarta-feira. Segundo oapurou junto de fontes policiais, o taxista, de 61 anos, não trazia clientes no carro, mas estava a meio do turno de serviço. As autoridades suspeitam de que tenha efetuado serviços em estado de embriaguez, mas, como não houve qualquer denúncia, isso não terá consequências.