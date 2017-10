Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista na reforma é a 68ª vítima dos fogos

Agricultor morreu carbonizado quando tentava apagar uma queimada que fez numa propriedade.

Por Luís Oliveira, Mário Freire, Paula Gonçalves e João C. Rodrigues | 01:30

Os incêndios fizeram ontem mais um morto no Sabugal - é a 67ª vítima dos fogos deste ano. Há uma 68ª vítima mortal em investigação. João Paiva, de 73 anos, fazia uma queimada no ribeiro da sua propriedade quando as chamas evoluíram para um fogo e acabaram por o apanhar - morreu carbonizado.



Ontem, o décimo nono dia de outono voltou a ser dramático para muitas pessoas que viram as chamas perto das suas casas e para os bombeiros que são poucos para fazer frente a tanto fogo. As situações mais complicadas voltaram a viver-se em Pampilhosa da Serra e Arganil, onde o despiste de uma viatura da corporação de Cantanhede provocou ferimentos em dois bombeiros, um em estado grave.



O fogo que deflagrou em Santo Estêvão e que terá sido provocado por uma queimada que se descontrolou ocorreu às 10h53. João Paiva queimava silvas e mato rasteiro no ribeiro que atravessa a sua propriedade, para onde tinha ido de trator. Por motivos que estão a ser investigados mas a que não será alheio o vento que se fazia sentir, as chamas ganharam força, ficaram descontroladas e deram origem a um incêndio.



O agricultor ainda terá tentado apagar as chamas, mas o fogo acabou por o apanhar. "Um vizinho ainda lhe disse para fugir dali mas não conseguiu", disse Maria Rodrigues, habitante de Santo Estêvão e que ligou para o 112 a dar o alerta do fogo.



O corpo do homem foi encontrado junto a um pinheiro numa área queimada que já é propriedade de outra pessoa. A GNR interditou o espaço até à chegada da PJ que está a investigar as causas da morte. O corpo foi removido pelos bombeiros a meio da tarde e transportado para a Medicina Legal da Guarda.



João Paiva foi durante muitos anos taxista em Lisboa e nos últimos gozava a reforma a cuidar das suas propriedades em Santo Estêvão. Vivia com a mulher na aldeia.



Este ano, os fogos já provocaram 68 mortes em: Pedrógão Grande (64 e um em investigação); Paços de Ferreira, Oleiros e Sabugal.



PORMENORES

640 combatem chamas

Ascendia a 640 o total de operacionais que ontem à noite ainda combatiam as chamas no incêndio que começou na noite de sexta-feira em Pampilhosa da Serra e, depois, se estendeu a Arganil.



Distrito de Viseu

Depois de extintos os incêndios que deflagraram em Mortágua e Vila Nova de Paiva, os bombeiros do distrito de Viseu combateram ontem um fogo de grandes dimensões em Nelas.



Família ainda à espera de um telhado em casa

A Estrada Nacional 236-1 já foi recuperada. Apenas as coroas de flores permitem perceber a tragédia que ali ocorreu a 17 de junho. Mas junto à berma a ajuda tarda em chegar. Nuno Fernandes e a família viram o telhado da casa ruir no incêndio.



Sobraram as paredes. "A câmara só nos ajudou com uma lona e mesmo isso foi após muita pressão. Não sei como vai ser o inverno", lamenta o homem que continua a viver ao lado da ‘estrada da morte’.



"Nem o presidente da junta veio cá"

António e Dolores Santos ficaram "sem quase nada" no fogo de Pedrógão, que deixou "tudo negro à volta de casa". Quase quatro meses depois dizem que a ajuda veio apenas de amigos. "Nem o presidente da câmara nem o da junta de freguesia vieram cá".



Despiste de autotanque deixa 2 bombeiros em estado grave

Dois bombeiros dos voluntários de Cantanhede escaparam à morte ontem à tarde, quando percorriam a estrada que liga Teixeira a Fajão, no concelho de Arganil, para abastecerem um autotanque. Numa curva apertada onde estavam árvores caídas , um dos rodados entrou na valeta e o veículo tombou, caindo por uma ribanceira com mais de 20 metros.



Fernando Marques da Costa, um morador na zona, estava por perto e apercebeu-se do estrondo. Viu um dos bombeiros a sair pelos próprios meios, mas o outro ficou encarcerado. Como no local não havia rede de telemóvel, pegou na moto-quatro e percorreu quatro quilómetros até conseguir alertar o 112. Um esforço elogiado pelos colegas das vítimas, mas inglório.



Os dois bombeiros sofreram politraumatismos, mas ainda conseguiram acionar o botão de alarme que, através do SIRESP, deu a localização exata às equipas de socorro. Minutos depois eram retirados de ambulância e levados para Fajão.



Os dois homens, de 38 e 41 anos, foram depois transportados de helicóptero para Coimbra. De acordo com José Oliveira, comandante dos Bombeiros de Cantanhede, apesar dos ferimentos graves, as duas vítimas estiveram sempre conscientes e, apesar do susto, não correm perigo de vida.