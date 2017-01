Taxista quase estrangulado em assalto

A GNR de Vialonga tenta localizar os dois suspeitos.



A viatura acabou por embater numa árvore, tendo os assaltantes – um com cerca de 18 anos e outro 35 – fugido com 150 euros.A GNR de Vialonga tenta localizar os dois suspeitos.

O que achou desta notícia?







75% Muito insatisfeito

75%



25%

25% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







75% Muito insatisfeito

75%



25%

25% Muito satisfeito Outras 4 pessoas também já deram o seu contributo pub

Dois passageiros atacaram na madrugada desta terça-feira um taxista de 55 anos no bairro da Icesa, em Vialonga, Vila Franca de Xira.Os assaltantes, que apanharam o táxi no Campo Grande, Lisboa, tentaram asfixiar a vítima com o cinto de segurança.O taxista conseguiu fugir do carro em andamento e pediu ajuda na GNR.