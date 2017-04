Taxista que assassinou vizinha condenado a 16 anos de prisão

O que achou desta notícia?







Benjamim Silva, de 54 anos, foi condenado a 16 anos de prisão pelo homicídio consumado da vizinha Leonilde Almeida e pelo homicídio tentado ao ex-companheiro da vítima, pelo Tribunal de Viseu.O crime remonta a 6 de outubro de 2015, na localidade de São João de Tarouca. Tudo começou quando Benjamim Silva mandou instalar no exterior um varandim em madeira na tentativa de separar os dois estabelecimentos de restauração que ele e a vítima geriam. Leonilde considerou que a estrutura impedia a passagem dos clientes para o seu café e por isso contactou o ex-companheiro. José Delmar surgiu "com uma barra de ferro na mão", argumentando "não querer aquilo ali" e desferindo em Benjamim "uma pancada com a barra seguida de um pontapé", explicou a testemunha Sérgio Pereira, marceneiro que estava a instalar a estrutura.Depois de uma troca de insultos e agressões, José Delmar desafiou: "Puxa pela pistola que eu sei que tens aí no bolso", complementou a mesma testemunha, que acredita que Benjamim Silva "foi levado ao limite e ao desespero". O taxista tinha mesmo uma pistola, com a qual disparou vários tiros, tendo um deles atingido Leonilde, que estava junto à porta do seu café, roubando-lhe a vida. Benjamim disparou ainda contra o ex-companheiro da vizinha.