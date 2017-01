Taxista que falou em violar meninas virgens foi ilibado

Estas declarações deram ainda origem a uma queixa da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género ao (CIG) Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.

Estas declarações são reveladoras de um menosprezo relativamente à dignidade, liberdade e autodeterminação sexual das mulheres e meninas, bem como à sua integridade física e moral, sendo suscetíveis de legitimar e provocar atos de discriminação e de violência. Uma vez que esta conduta pode configurar a prática de crimes de discriminação sexual e de instigação pública à prática de crimes previstos e punidos no Código Penal, a CIG apresentou queixa junto do Ministério Público", criticou na altura esta entidade.



Segundo o jornal Público, o Ministério Público considerou que não há razões para prosseguir com o caso. o Ministério Público considerou que não há razões para prosseguir com o caso. Jorge Máximo disse ainda a este jornal que está arrependido pelo que disse: "Claro que foi uma estupidez! Embrulhei-me todo e disse o contrário do que queria dizer", afirmou.

O Ministério Público decidiu arquivar o processo contra Jorge Máximo, o taxista de 78 anos que em declarações àdurante uma manifestação do setor em outubro do ano passado disse que "as leis são como as meninas virgens, são para ser violadas".