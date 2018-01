Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista tinha arma pronta a disparar

Condutor de 28 anos foi alvo de uma fiscalização rodoviária em Oeiras.

Por J.T. | 09:15

Um taxista, de 28 anos, foi detido pela PSP de Oeiras na posse de armas proibidas, na segunda-feira à noite.



O condutor foi alvo de uma fiscalização rodoviária, pelas 21h35, na avenida do Brasil, tendo os agentes da Polícia encontrado, dentro da viatura, um revólver e ainda uma soqueira.



A arma de fogo foi encontrada pelos agentes dentro do porta-luvas do carro e estava carregada com cinco munições.



Uma soqueira em metal foi também apreendida pelos polícias.