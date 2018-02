Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas atraídos por assaltantes

Vítimas espancadas ficam sem dinheiro e telemóveis.

Por João Carlos Rodrigues | 09:02

Em menos de meia hora, dois taxistas foram assaltados e espancados por grupos de ladrões, em Oeiras e Cascais, que atraíram as vítimas a verdadeiras emboscadas. Uma delas acabou por passar a noite no hospital por suspeitas de ter fraturado o maxilar.



Taxistas contactados pelo Correio da Manhã garantem que entre sábado e domingo registaram- –se entre dez e 15 assaltos nos dois concelhos, mas a PSP confirma apenas dois.



Faltavam poucos minutos para as 20h00 de domingo quando Paulo Rocha, de 53 anos, recebeu uma chamada da central-rádio para uma zona residencial no Outeiro da Polima. "Quando cheguei vi um sujeito bem vestido e parei. Entrou e disse que era para Lisboa. Mas quando perguntei pelo sítio exato respondeu ‘já não é para lado nenhum’.



Agarrou-me por trás e apareceram mais três homens. Deram-me murros sem parar e mandaram entregar todo o dinheiro. Depois fugiram", contou a vítima esta seegunda-feira ao CM. Os quatro assaltantes escaparam com mais de 250 euros em dinheiro e o telemóvel. Paulo Rocha alertou a PSP e foi levado para o hospital. Estava coberto de sangue e com suspeitas de fratura de um maxilar, o que não se confirmou, mas só teve alta pelas 06h00 de segunda-feira.



Poucos minutos depois deste assalto, outro taxista foi alvo de um crime semelhante na rua da Eira Velha, já no concelho de Oeiras. Depois de chamarem um táxi, três homens agrediram o motorista e fugiram com 200 euros em dinheiro e com o telefone da vítima. A PSP investiga.