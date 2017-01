Taxistas exigem que PSP e GNR fiscalizem Uber e Cabify

Na mensagem que acompanha a publicação da carta, a Federação " pede urgência na reposição da Lei e da Ordem e alerta para possíveis situações de "revolta" social". E diz que já escreveu ao Comando da PSP de Lisboa, a exigir que os agentes policiais façam cumprir a lei.



Em declarações ao CM, Carlos Ramos, Presidente da Federação, explica que os taxistas esperam que a nova lei seja cumprida o quanto antes, e afasta, para já, a realização de novas ações de protesto. Mas garante que os taxistas "podem voltar à rua" se a situação atual se mantiver.



Lembre-se que, em novembro, foi aprovada a lei - entretanto promulgada pela Presidência da República - que prevê que as viaturas da Uber e Cabify sejam identificadas. Caso tal não aconteça, a polícia deverá levantar um auto e confiscar os documentos da viatura. A infração pode custar de 4 a 15 mil euros.



O apelo seguiu por carta para o Ministério da Administração Interna, mas a Federação Portuguesa do Táxi divulgou a missiva através das redes sociais. O apelo à ministra Constança Urbano de Sousa é que as forças policiais fiscalizem os carros da Uber e da Cabify, o que, dizem os responsáveis do setor do táxi, não está a acontecer"As forças de segurança, PSP e GNR, responsáveis por fazer cumprir a lei e pela sua fiscalização, têm-se remetido à inação, recusando fiscalizar e fazer cumprir os termos da nova lei alegando falta de diretrizes superiores", diz a Federação.A organização que representa grande parte dos taxistas lembra à ministra os perigos que pode advir desta situação: