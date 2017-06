Taxistas manifestam-se contra a Uber frente à Assembleia Municipal do Porto

"Queremos acabar com bloqueios de carros, queremos acabar com apedrejamentos e queremos acabar com detidos, por isso, concentrámos-nos aqui hoje para pedir a intervenção dos deputados municipais", disse.



Em declarações à agência Lusa, um dos manifestantes, Pedro Vila, explicou que este protesto "foi espontâneo" e tem por objetivo apelar aos responsáveis políticos para a "ilegalidade" que está a ser cometida."Queremos acabar com bloqueios de carros, queremos acabar com apedrejamentos e queremos acabar com detidos, por isso, concentrámos-nos aqui hoje para pedir a intervenção dos deputados municipais", disse.Pedro Vila salientou que irão aguardar pelo fim da Assembleia Municipal para perceber se algo foi decidido sobre a situação.

Mais de 20 taxistas manifestam-se esta segunda-feira, frente à Assembleia Municipal do Porto, que estava a decorrer, contra o transporte de passageiros por condutores ligados à aplicação eletrónica Uber, obrigando à intervenção da PSP.Os ânimos exaltaram-se entre os manifestantes, depois de a PSP retirar uma faixa onde se lia "Uber ilegal é crime nacional", levando mesmo à detenção de um taxista e ao reforço do efetivo policial no local.Com bandeiras brancas na mão, nas quais se lia "proibir a ilegalidade", os taxistas tentaram "travar", em protesto, um condutor da Uber que passava na estrada, pedindo à PSP que "faça alguma coisa" porque a situação é "inadmissível".