Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxistas pedem reunião a Rio para travar Uber

Direção da Central de Táxis vai reunir com o presidente da Câmara de Braga no dia 26.

Por Liliana Rodrigues | 08:51

Preocupados com o impacto da chegada do serviço Uber a Braga, os taxistas querem saber o que podem fazer para tentar combater a nova forma de transporte na capital do Minho. Pediram uma reunião urgente ao presidente da Câmara Municipal de Braga e Ricardo Rio agendou o encontro com a direção da Central de Táxis Andique (CTA) para o próximo dia 26, às 15h00. Até lá, os taxistas não falam.



Nos próximos dias, a CTA vai solicitar outras reuniões a diversas entidades sobre o mesmo assunto, nomeadamente à PSP, GNR e ASAE. O objetivo é perceber se vai haver um reforço na execução das competências legais, nomeadamente fiscalizadoras.



Os taxistas de Braga estão apreensivos e receiam uma quebra de trabalho com o arranque do serviço Uber em Braga, mas só se vão pronunciar depois da reunião com Ricardo Rio e de perceberem qual a posição do autarca.



Em comunicado, a CTA explica que, "além da problemática relacionada com o transporte ilegal de passageiros por entidades não licenciadas e que atuam à margem da lei com todos os riscos que comportam para a segurança do cidadão, um conjunto de questões relacionadas com o setor e apresentar sugestões para a melhoria do trânsito na cidade".



"Manifestamos estranheza pelo facto de instituições respeitáveis da nossa cidade estarem a colaborar com organizações que os tribunais portugueses reconhecem como estando a operar à margem da lei e a colocar em risco os passageiros, uma vez que operam à margem das exigências legais existentes", lê-se ainda.