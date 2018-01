Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Teatro Municipal de Faro bate recorde de público

Espaço recebeu 117 espetáculos para um total de 146 sessões, ao longo do ano passado.

Por João Mira Godinho | 08:41

O Teatro Municipal de Faro (Teatro das Figuras) bateu o recorde de público no último ano. O espaço recebeu 48 419 espetadores, ao longo de 2017. O número foi revelado num balanço da atividade da sala, em que também foram anunciados alguns destaques da programação para os primeiros quatro meses deste ano.



Aquela que é a principal sala de eventos da capital algarvia foi palco de 117 espetáculos, para um total de 146 sessões, "ou seja, em média, por semana, houve 2,5 espetáculos, o que diz bem do dinamismo e vivacidade deste espaço", destaca Gil Silva, que assumiu o cargo de diretor, após a morte do anterior, Joaquim Guerreiro, em setembro. Os espetáculos de música e o serviço educativo (ambos a ocuparem 27% do total de programação), a dança (14%), e o teatro e o cinema (12%) foram os realizados com maior frequência. Gil Silva refere que mais de metade (56%) dos espetáculos foram apresentados "na modalidade de partilha de bilheteira", entre o teatro e os artistas. Apenas 22% foram comprados.



Da programação anunciada, até abril, para além de ‘Simone, o Musical’, que contou com quatro sessões em janeiro, destaque, em fevereiro, para concertos de Camané (dia 3), Glenn Miller Orchestra (9), Sara Tavares (14) e Richard Galliano com Gonçalo Pescada (25), em março, para o Festival Internacional de Guitarra e a peça ‘O Último Dia de um Condenado’, com Virgílio Castelo e Rui Veloso. Finalmente, em abril, o brasileiro Liniker e os Caramelows, Commedia a La Carte e a fadista Raquel Tavares. Foram ainda anunciados vários ciclos e a aposta em artistas locais.