Técnicos ajudam em 708 aldeias

Habitantes afetados pelos incêndios finalmente com apoio.

Por Mário Freire | 08:26

As populações de 708 aldeias que foram afetadas pelos fogos do mês passado, no norte e centro do País, vão ter apoio dos técnicos de vários organismos do Estado, sobretudo ligados à Segurança Social.



Ontem, em Arganil, a secretária de Estado da Segurança Social, Cláudia Joaquim, anunciou que nove unidades móveis vão percorrer aldeias e lugares afetados pelos incêndios para sinalização das necessidades das famílias e esclarecimento da população em geral, dos agricultores e dos empresários.



A primeira unidade móvel arrancou ontem em Arganil, distrito de Coimbra, indo de porta a porta na aldeia de Vale de Moinho para esclarecer a população e sinalizar situações de necessidade social ou médica.



Hoje, "começam também a funcionar unidades no distrito de Viseu e da Guarda, e, na próxima semana, estarão todas as nove unidades a funcionar", disse Cláudia Joaquim. Além de Coimbra, Viseu e Guarda, a iniciativa abrange também concelhos dos distritos de Aveiro e Leiria.



As nove unidades, que vão contar com técnicos da Segurança Social, Instituto de Notariado e Direção Regional de Agricultura, vão percorrer 18 concelhos de cinco dos 11 distritos afetados pelos fogos de 15 de outubro, acrescentou a secretária de Estado, sublinhando que poderá haver ajustes nos municípios abrangidos por esta medida "ao longo do tempo".



Entretanto, o Governo aprovou um regime transitório que define que não sejam plantados eucaliptos em áreas ardidas anteriormente ocupadas por outras espécies.



Imagens mostram tragédia de Pedrógão

Foram ontem reveladas as imagens captadas pelas câmaras de vigilância instaladas no quartel dos Bombeiros de Pedrógão Grande, que mostram como se desenvolveu o incêndio de 17 de junho.



São imagens "muito objetivas, estão referenciadas no tempo, mostram os locais e permitem observar o efeito que o fogo teve e como se desenvolveu", disse Xavier Viegas, especialista em fogos florestais, adiantando que "a partir das 18h00 era um incêndio incontrolável, não havia nada a fazer e era muito difícil de se contrariar" a tragédia.



As imagens integram um projeto de uma escola profissional local.