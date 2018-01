Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Técnicos caem com postes de comunicação

Acidentes de trabalho em Penacova e Santarém.

Por Mário Freire | 07:35

Dois homens ficaram feridos esta sexta-feira de manhã, em Santarém e Penacova, após os postes de telecomunicações onde realizavam trabalhos em altura, a cerca de cinco metros, terem caído.



Em Lavradio, Penacova, o técnico de 53 anos ficou com vários traumatismos na face e na bacia. O poste em causa tinha sido erguido na véspera. A chuva acabou por amolecer a terra, que cedeu e resvalou quando os técnicos procediam aos trabalhos. Situação idêntica feriu um operário de 27 anos, em Casal da Charneca, Santarém, que ficou com escoriações e uma lesão no tórax.